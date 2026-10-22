La Guardia Civil detiene a tres personas por estafar más de 32.000 euros a dos ayuntamientos de Segovia

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas informáticas que logró desviar más de 32.000 euros de dos ayuntamientos de la provincia de Segovia mediante la suplantación de correos electrónicos corporativos.

Publicidad Publicidad

Según ha recogido Europa Press, la operación, denominada 'Canterbec', se ha saldado con tres detenidos y otras dos personas identificadas. A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por los consistorios afectados y una empresa de construcción, después de detectar que varias transferencias destinadas al pago de facturas legítimas habían terminado en cuentas bancarias controladas por los presuntos autores.

Publicidad Publicidad

Suplantaban correos para desviar los pagos Según ha informado EP los investigadores comprobaron que los ciberdelincuentes vigilaban previamente las comunicaciones entre la empresa y los ayuntamientos. Después enviaban correos electrónicos desde direcciones prácticamente idénticas a las originales para comunicar un supuesto cambio de cuenta bancaria, acompañado de documentación falsa.

De esta forma, consiguieron que los dos consistorios transfirieran más de 32.000 euros creyendo que abonaban servicios y obras contratados.

La Guardia Civil ha señalado que otros organismos públicos también recibieron mensajes fraudulentos, aunque detectaron el engaño antes de efectuar los pagos.

Publicidad Publicidad