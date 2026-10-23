Cultura impugna las ayudas al cine de la Junta porque "vulneran la libertad de expresión"

El Ministerio de Cultura ha presentado un requerimiento por las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, que está dirigida por Vox, por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026.
Dichas órdenes incluyen una cláusula que señala que “no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.
Tras estudiar ambas convocatorias, el Ministerio de Cultura ve indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad, por lo que ha procedido a presentar un requerimiento con el que se abre la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias.
"Lo batallaremos en los tribunales. Yo no voy a tolerar que haya casos de censura en España, que no es el primero. Hemos tenido casos durante todo ese tiempo", ha dicho Urtasun en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.
Preguntado por si confía en detener el movimiento, Urtasun lo ha afirmado porque "vulnera" la libertad creativa y la libertad de expresión y ha explicado que el ministerio tiene sobre la mesa la posibilidad de recurrir a través de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, aunque asegura que es más rápido el contencioso-administrativo. El ministro ha asegurado que ha habido censura "cada vez que Vox ha tenido espacios de poder" y lo ha ejemplificado en la supresión de la subvención para el premio de poesía Miguel Hernández en Orihuela (Alicante) y con la cancelación del Festival Periferias de Huesca.
"A mí lo que más me preocupa es lo que está haciendo el Partido Popular porque en todos y cada uno de estos casos, el PP ha sido o cómplice o directamente lo ha apoyado", ha dicho.