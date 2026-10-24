Castilla y León licita la ordenación de 380 montes para actualizar planes centenarios y garantizar la gestión sostenible de sus recursos

La Consejería de Medio Ambiente y Energía sacará a licitación un servicio de consultoría técnica para la elaboración de nuevos proyectos de ordenación y la revisión de los planes existentes en espacios de la Administración regional. Con una inversión total de 2,78 millones de euros (IVA incluido), esta iniciativa permitirá impulsar la planificación de 380 montes repartidos en varios lotes por toda la Comunidad de Castilla y León, abarcando una superficie total de 180.000 hectáreas y modernizando ordenaciones históricas que, en algunos casos, se remontan a principios del siglo XX.

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El anuncio de licitación, que se ha publicado en la Plataforma de Contratación, fija como fecha límite para la presentación de ofertas por medios electrónicos el próximo 9 de noviembre de 2026. El contrato cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses y dispondrá de financiación procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (PEPAC), combinada con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y de las cuentas autonómicas.

La contratación de estos instrumentos de planificación resulta clave para articular la organización temporal y espacial de las actuaciones en los montes durante periodos de unos 15 años. Todo ello se desarrollará bajo los tres principios fundamentales de la ordenación forestal: la persistencia y conservación de las masas forestales, el rendimiento sostenido en el tiempo y la maximización de los beneficios y utilidades aportados a la sociedad. Cabe destacar el continuo avance de la Administración autonómica en este ámbito, habiendo triplicado la superficie pública planificada en los últimos 60 años y multiplicado por 700 la de los montes particulares.

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