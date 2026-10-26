Los centros escolares de Castilla y León registran más de 1.500 incidencias por robos y destrozos en el último curso

Los destrozos y los robos de materiales dejaron 1.517 incidencias en los centros escolares de Castilla y León durante el curso 2025-2026. Es la cifra que recoge el último informe de convivencia escolar de la Consejería de Educación, que refleja un incremento respecto a los dos cursos anteriores y sitúa estos episodios entre las incidencias registradas en los colegios e institutos de la Comunidad.

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En concreto, los centros notificaron 1.355 incidencias de esta categoría durante el curso 2023-2024, una cifra que ascendió a 1.464 en el siguiente periodo y que volvió a crecer en el curso 2025-2026, hasta alcanzar los 1.517 casos. En dos años, el aumento ha sido de 162 incidencias, cerca de un 12 %.

El informe incluye en un mismo apartado los daños graves, los destrozos y los robos en las instalaciones de los centros.

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Más de 58.000 incidencias en las aulas El balance de la Junta contabiliza 58.247 incidencias relacionadas con la convivencia escolar durante el último curso, frente a las 47.996 del periodo 2024-2025 y las 54.120 de 2023-2024.

La mayor parte de los episodios se produjo durante el desarrollo de las tareas académicas, con 37.069 incidencias, el 63,64 % del total. Los conflictos entre alumnos sumaron otros 9.940 casos, mientras que las incidencias en las relaciones directas entre el profesorado y el alumnado alcanzaron las 9.320.

Los destrozos y robos de materiales representaron el 2,60 % de las incidencias registradas en el curso 2025-2026. El porcentaje había sido del 3,05 % en el periodo anterior y del 2,50 % dos cursos atrás.