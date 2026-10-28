Castilla y León impulsa la formación en inteligencia artificial para modernizar la Administración pública

La inteligencia artificial se abre paso en la Administración pública de Castilla y León como una herramienta para agilizar trámites, simplificar tareas y mejorar la atención a los ciudadanos. Así lo ha destacado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la inauguración de una jornada sobre esta tecnología organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) en Valladolid.

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Durante su intervención, González Gago ha subrayado las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para modernizar el funcionamiento de la Administración y reducir el tiempo que los empleados públicos dedican a labores administrativas. El objetivo, según ha señalado, es que los profesionales puedan centrarse en aquellas funciones que requieren una mayor experiencia, conocimiento y criterio.

No obstante, el consejero también ha incidido en la importancia de garantizar un uso responsable de estas herramientas. En este sentido, ha destacado la necesidad de proteger los datos personales, reforzar la seguridad de la información, asegurar la transparencia y respetar el principio de igualdad, sin dejar de lado la supervisión humana, en línea con las exigencias del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de 2024.

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Más de 12.000 participantes en formación digital Para avanzar en esta transformación, la Consejería de la Presidencia está reforzando la capacitación tecnológica de los empleados públicos a través del Plan de Formación y Aprendizaje de la ECLAP para 2026.

Entre las puestas en marcha figura una guía práctica para el uso de la inteligencia artificial generativa. Además, durante este año se han impulsado 184 actividades formativas relacionadas con las competencias digitales, que han sumado más de 12.000 participantes.

La oferta formativa incluye contenidos sobre ciberseguridad, herramientas colaborativas e inteligencia artificial aplicada al trabajo administrativo, con el propósito de facilitar la adaptación de los profesionales públicos a las nuevas tecnologías y a los cambios en la prestación de los servicios.

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