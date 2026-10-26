Muere una mujer atropellada por una moto en el paseo de Zorrilla de Valladolid

Una mujer ha fallecido este lunes por la noche tras ser atropellada por una motocicleta cuando cruzaba a pie el paseo de Zorrilla de Valladolid, a la altura del número 178, en las inmediaciones del monumento al cine. En el accidente también han resultado heridos dos varones: el acompañante de la víctima, de 55 años, y el conductor de la moto.

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Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y recoge Ical, el suceso se produjo pasadas las 20:00 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Valladolid, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

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A su llegada, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer y atendieron a los otros dos afectados. El hombre de 55 años fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega, mientras que el motorista fue evacuado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El accidente provocó un amplio despliegue policial y sanitario en la zona para atender a los heridos y facilitar las labores de investigación.

La Policía Científica instaló una carpa en el lugar de los hechos para realizar las correspondientes diligencias y esclarecer las circunstancias del siniestro. Entre las cuestiones que se investigan figura si los peatones cruzaron la vía con el semáforo en rojo.

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