La Junta inicia acciones legales para eliminar el peaje de la AP-66, que conecta León con Asturias

La Junta de Castilla y León ha autorizado el inicio de acciones administrativas y judiciales para tratar de eliminar el peaje de la autopista AP-66, que conecta León con Campomanes, en Asturias, y cuya concesión se prolonga hasta el año 2050.

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El acuerdo, aprobado este jueves, 29 de octubre, por el Consejo de Gobierno, permite a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial iniciar los trámites contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de esta infraestructura.

El Ejecutivo autonómico considera que los cambios introducidos en aquel momento alteraron de forma sustancial tanto el equilibrio económico-financiero como la duración del contrato. A su juicio, estas modificaciones dieron lugar, en la práctica, a una nueva concesión sin que se celebrara una licitación pública, lo que podría contravenir los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario.

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El procedimiento aprobado permitirá solicitar la revisión de oficio del real decreto, un paso previo a la posible vía judicial con el que la Junta pretende conseguir la supresión definitiva del peaje.