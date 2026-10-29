La Junta inicia acciones legales para eliminar el peaje de la AP-66, que conecta León con Asturias

La Junta de Castilla y León ha autorizado el inicio de acciones administrativas y judiciales para tratar de eliminar el peaje de la autopista AP-66, que conecta León con Campomanes, en Asturias, y cuya concesión se prolonga hasta el año 2050.
El acuerdo, aprobado este jueves, 29 de octubre, por el Consejo de Gobierno, permite a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial iniciar los trámites contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de esta infraestructura.
El Ejecutivo autonómico considera que los cambios introducidos en aquel momento alteraron de forma sustancial tanto el equilibrio económico-financiero como la duración del contrato. A su juicio, estas modificaciones dieron lugar, en la práctica, a una nueva concesión sin que se celebrara una licitación pública, lo que podría contravenir los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario.
El procedimiento aprobado permitirá solicitar la revisión de oficio del real decreto, un paso previo a la posible vía judicial con el que la Junta pretende conseguir la supresión definitiva del peaje.
La Administración autonómica sostiene que el mantenimiento de esta tasa hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de Castilla y León, por lo que busca que se revise la legalidad de las condiciones que prolongaron la concesión.