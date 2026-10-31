Localizado y detenido en Villabrágima el presunto autor del apuñalamiento mortal en Valladolid

El presunto autor del apuñalamiento mortal de un varón de unos 30 años en el municipio vallisoletano de Tordehumos ha sido localizado y detenido por la Guardia Civil en la localidad de Villabrágima, cerca del río Sequillo y el polideportivo municipal.

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El dispositivo desplegado por la Subdelegación del Gobierno ha logrado encontrarlo después de que huyera del albergue rural de Tordehumos, donde se produjo la agresión por arma blanca, en la que también resultaron heridas dos personas, según informa la agencia Ical.

En concreto, el detenido se había dado a la fuga tras una discusión por un problema de convivencia con sus compañeros que terminó con un fallecido y dos heridos, que fueron trasladados en una UVI móvil y un helicóptero a los hospitales Clínico Universitario y Río Hortega de Valladolid.

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Posteriormente, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo con agentes sobre el terreno, ayudados de un helicóptero, para rastrear la población de Tordehumos y los aledaños con el fin de encontrar al fugado.