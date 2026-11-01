Cuatro fallecidos, dos de ellos menores, en un terrible accidente en Malva, Zamora

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, han fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado en la carretera ZA-P-2314, en el término municipal de Malva.

Publicidad Publicidad

El siniestro se ha producido a las 13:50 horas en el punto kilométrico 16,300, cuando el turismo en el que viajaban las cuatro víctimas se ha salido de la vía por el margen derecho y ha chocado contra una tajea.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Toro, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia.

Publicidad Publicidad