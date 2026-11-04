Un total de siete monumentos de Castilla y León podrán ser rehabilitados gracias al Programa 2% Cultural del Gobierno de España, que invertirá 80 millones de euros en la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico.

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De esos monumentos, siete se encuentran en la Comunidad de Castilla y León, que además forman parte de esas actuaciones que han sido aprobadas para trabajar en su conservación.

El monasterio de Santa Catalina de Siena y hospital general de Simón Ruiz en Valladolid, la muralla de Soria, las catedrales de Palencia y Astorga y el castillo de Cubillas de Rueda en León son en concreto los lugares donde se van a invertir los 11,3 millones de euros de la subvención que le ha correspondido a Castilla y León.

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El monasterio de Santa Catalina de Siena (Valladolid) se rehabilitará como centro de la cultura del vino, mientras el antiguo monasterio de San Salvador (Burgos) se usará para fines culturales y turísticos. El resto de los inmuebles restaurados mantendrán las mismas funciones que hasta ahora.

El programa del 2% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

En el Consejo de Ministros de este martes ha autorizado una nueva convocatoria por un valor de 45 millones de euros, que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026 y que implica que el Programa 2% Cultural convoca sus ayudas dos años seguidos para continuar con el compromiso de la recuperación del patrimonio.