Heridas cinco personas por arma blanca en La Bañeza

Cinco personas han resultado heridas a primera hora de la tarde de este sábado, 7 de noviembre, en La Bañeza a consecuencia de una pelea registrada en la calle La Harinera, en la que se produjeron agresiones con arma blanca. Según indicaba el 112, se dio aviso en ese preciso instante a la Policía Local de La Bañeza, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico, un equipo médico de la localidad y un helicóptero medicalizado.