Heridas cinco personas por arma blanca en La Bañeza

Cinco personas han resultado heridas a primera hora de la tarde de este sábado, 7 de noviembre, en La Bañeza a consecuencia de una pelea registrada en la calle La Harinera, en la que se produjeron agresiones con arma blanca. Según indicaba el 112, se dio aviso en ese preciso instante a la Policía Local de La Bañeza, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico, un equipo médico de la localidad y un helicóptero medicalizado.
En el propio lugar se han atenido a tres personas, mientras que más tarde un hombre de unos 40 años ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León, otro de unos 50 ha sido trasladado al mismo centro asistencial en UVI móvil y uno de unos 35 ha sido evacuado en ambulancia soporte vital básico.
Otra persona ha sido atendida en el centro de salud de La Bañeza al tener heridas de menor gravedad.