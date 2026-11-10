Música, danza y teatro protagonizan la agenda cultural de Salamanca del 12 al 14 de noviembre

La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca ha preparado tres propuestas culturales para esta semana que combinarán música, danza urbana y teatro familiar. Las actividades se celebrarán entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en el teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

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La programación arrancará este jueves 12 de noviembre, a las 19:00 horas, con El Naán y Versos del Páramo Negro. Un espectáculo en formato trío que mezcla poesía, folclore y sonidos ancestrales para acercar al público a las raíces de la tradición ibérica.

El viernes 13 llegará la danza urbana con E-Motions, de la compañía Fresas con Nata. Habrá dos pases: uno por la mañana para centros educativos y otro a las 19:00 horas, abierto al público general. La propuesta utiliza el movimiento y la expresión corporal para explorar las emociones.

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El broche final llegará el sábado 14 de noviembre, a las 18:30 horas, con Nautilus. 20.000 leguas de viaje submarino, de la compañía La Negra. Dirigida a niños a partir de cuatro años, esta obra se inspira en la novela de Julio Verne e incorpora un mensaje de concienciación medioambiental. El espectáculo fue reconocido con el Premio FETEN 2020 a la mejor propuesta original para la sensibilización medioambiental.