"Sin casa no podemos estudiar": la Facultad de Biología amanece con varias pintadas a favor de la huelga general

"Sin casa no podemos estudiar". Protestas como esta han aparecido en la mañana de este martes sobre la fachada de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca.

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Pintadas Huelga General (2)

Por otro lado, otra de las paredes del edificio rezaba: "Lo movemos todo. Lo paramos todo", mientras que en otro de los muros relata la demanda "huelga por la vivienda".

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Pintadas Huelga General (1)

Aunque aún no se conoce la identidad de los autores de tal acto de vandalismo, las pintadas reflejan un objetivo concreto: movilizar al seguimiento de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre.