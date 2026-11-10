Varios talleres gratuitos para fabricar regalos de Navidad llegan al Centro Tormes+

El Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+ ha preparado una programación especial de cara a la Navidad para enseñar a fabricar originales regalos navideños utilizando la avanzada maquinaria del Fab Lab. Son seis talleres prácticos de tres horas, todos de 17:00 a 20:00 horas, en los que cada participante trabajará con una de las máquinas del centro para crear piezas personalizadas. Las inscripciones para todos los cursos pueden realizarse en la web del Centro Tormes+.

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El primero será el 26 de noviembre. Ese día se grabarán colgantes y placas con el galvanómetro, un láser de fibra que marca metales y algunos plásticos con mucha precisión. El 3 de diciembre tocará personalizar tazas con sublimación y el 9 de diciembre se imprimirán figuras y adornos navideños en 3D con filamento.

Al día siguiente, el 10, el taller se dedicará a decorar ropa con vinilo y plancha de calor. El 11 de diciembre se fabricarán bandejas de Reyes Magos y bolas de Navidad en madera con la CNC láser. El ciclo terminará el 14 de diciembre con impresión 3D en resina, una técnica que consigue un nivel de detalle muy alto en piezas pequeñas.

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Horarios de los cursos previos de capacitación Para apuntarse a cada taller, los interesados tendrán que contar antes con la capacitación de la máquina correspondiente. Así, el Ayuntamiento apunta que dicha formación previa podrá realizarse durante noviembre.

En concreto, la capacitación del galvanómetro se ha llevado a cabo el pasado 4 de noviembre, en una sesión de tres horas sobre el manejo del equipo, los materiales compatibles y la preparación de diseños. El 10 de noviembre llegará la sesión relacionada con la cortadora de vinilo y plancha de calor, con la que se puede personalizar ropa, bolsas y accesorios. Cada participante se llevará a casa sus propias piezas.

Por otro lado, este jueves 12 de noviembre tendrá lugar el taller de CNC láser, donde se aprenderá a cortar y grabar madera y metacrilato para hacer desde llaveros y puzles hasta maquetas o lámparas. Los talleres de sublimación se celebrarán el 20 y el 27 de noviembre; y se enseñará a transferir imágenes a tejidos, cerámica o metal.

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En relación a la impresión 3D, la capacitación de filamento estrena versión 2.0 con las impresoras Prusa MK3S+ y Prusa XL, que permiten trabajar con varios materiales a la vez y en gran formato. Las sesiones para aprender a usarla se impartirán el 23, 25 y 30 de noviembre.