Denuncian la colocación de un poste de hierro fijo en plena Gran Vía de Salamanca

Un poste de hierro ubicado en el cruce de Gran Vía con plaza San Julián ha provocado daños en un vehículo que circulaba por la zona. El incidente tuvo lugar ayer, alrededor de las 14:10 horas, cuando una conductora se encontraba detenida ante un semáforo y terminó golpeando accidentalmente el elemento metálico.
La afectada denuncia la ubicación de este poste, que, según señala, se encuentra a una altura que puede interferir con los vehículos que circulan en sentido Gran Vía, convirtiéndose en un posible obstáculo para los conductores.
“No quiero ni pensar cómo habría quedado el coche si hubiera ido en marcha”: lamenta la conductora, que ha querido hacer público lo sucedido para alertar del riesgo y evitar que se repitan situaciones similares. Además, asegura conocer otros casos en los que se habrían producido incidentes con este mismo elemento, por lo que reclama que se señalice adecuadamente o que se explique la utilidad de su instalación en ese punto.