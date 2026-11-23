Vecinos de la plaza de Barcelona denuncian "fiestas sin control y suciedad" en los soportales de la plaza durante los fines de semana.

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Aseguran que hay un local que se alquilar durante los fines de semana para organizar fiestas privadas y que está sin insonorizar, perjudicando el descansos de los residentes de la zona.

Argumentan que los ruidos de la música, los gritos y los asistentes ocupando los soportales y el parque cercano con las puertas abiertas impiden dormir, llegando incluso a llamar a nuestros timbres y dejando aceras y portales llenos de basura.