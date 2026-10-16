Denuncian que la parcela del antiguo colegio de Lasalle se está convirtiendo en una escombrera

Vecinos de la Lasalle denuncian que la parcela del antiguo colegio se está convirtiendo en una escombrera.
Detallan que hay árboles cortados que están abandonados y apilados hasta que se pudran, con ramas y troncos en el borde de las aceras. A mayores indican que la marquesina del autobús está rodeada de maleza.
La valla que rodea el solar por varios sitios indican también que está rota y que se ha notificado al ayuntamiento en el mes de julio dado el peligro que ello puede conllevar.
La respuesta del consistorio, según exponen, ha sido: "La empresa es dueña del solar ya está informada".