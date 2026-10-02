Una vecina alerta de los desperfectos en la zona infantil del Parque Elio Antonio de Nebrija

Una vecina de Salamanca ha trasladado su preocupación por el estado de la zona de juegos infantiles del Parque Elio Antonio de Nebrija, después de detectar varios desperfectos en unas instalaciones que, según señala, fueron reformadas durante el pasado verano.
La salmantina denuncia la presencia de tornillos que sobresalen de algunos elementos del área infantil, una situación que, a su juicio, puede suponer un riesgo para los más pequeños que utilizan diariamente el parque.
La vecina pone el foco además en el poco tiempo transcurrido desde la reforma y reclama que se revise el estado de las instalaciones para evitar que los desperfectos puedan provocar algún incidente.