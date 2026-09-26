Denuncian el abandono de la Plazuela Francisco Botello Moraes

Los vecinos y familias que acuden a diario al parque de la Plazuela Francisco Botello Moraes ya no saben cómo alertar sobre la situación que se vive este espacio público. Lo que debería ser una zona de ocio segura e infantil se ha convertido en un terreno abonado para los sustos y las caídas constantes debido a la gravilla suelta que cubre el suelo, provocando resbalones diarios tanto a transeúntes como a los más pequeños.