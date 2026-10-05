Denuncian la suciedad y la dejadez sufrida por la zona cercana al Parador de Salamanca

Una vecina de Salamanca ha trasladado este lunes su preocupación con la intención, según ha apuntado, "de visibilizar el estado en el que se encuentran muchas mañanas los caminos del paseo junto al Parador de Salamanca".

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En relación a los detalles aportados por la mujer, la zona despierta "casi a diario" con basura por el suelo y rebosando dejadez. Además, asegura que "la mayoría de las farolas no funcionan".

Fotodenuncia del estado sufrido por la zona del Parador de Salamanca