Avenida, a recuperar la senda ganadora ante Gernika

Nada mejor para levantarse de una derrota que jugar en casa con tu afición. La Marea Azul lo sabe y quiere ser clave en el choque de Avenida ante Gernika de este domingo. El duelo, que se jugará desde las 12 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, enfrentará a dos equipos con la misma puntuación en la tabla.
Las de Raquel Romo llegan al choque con la pareja ofensiva formada por Mawuli y Mikulasikova, pero necesita más ayuda en el ataque para llevarse el triunfo.
Gernika, por su parte, cuenta con una fase ofensiva más repartida entre su roster. En el plantel vasco se encuentran jugadoras como Ángela Salvadores, McSpadden o Vonleh.