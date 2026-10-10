Avenida, a recuperar la senda ganadora ante Gernika

Nada mejor para levantarse de una derrota que jugar en casa con tu afición. La Marea Azul lo sabe y quiere ser clave en el choque de Avenida ante Gernika de este domingo. El duelo, que se jugará desde las 12 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, enfrentará a dos equipos con la misma puntuación en la tabla.