La Marea Azul tendrá que empujar más que nunca desde las gradas del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Avenida se juega el pase a la siguiente ronda de la Eurocup Women y lo hará con solo siete efectivos del primer equpio. El equipo de Raquel Romo se ve las caras con Chartres, a partir de las 20:30 horas, y si ganan por dos o más puntos serán primeras de grupo de forma matemática.

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"Necesitamos efectivos para que las rotaciones no se vayan de minutos. En juego, no hemos cambiado la filosofía ni la base, mantenemos la idea y adaptamos los espacios en función de las jugadoras en pista", explica Raquel Romo.

El equipo charro no podrá contar con Fassina, Mikulasikova ni Brown y tiene muy mermada la pintura. Solo Johansson como torre para pelear con el físico francés en el interior. Avenida tendrá que buscar soluciones para paliar la desventaja en el cuerpo a cuerpo.