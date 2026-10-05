Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre tras las próximas elecciones generales

El Congreso y el Senado que salgan de las próximas elecciones generales se constituirán el 23 de diciembre, según recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que, según ha informado Europa Press, entrará en vigor este martes tras su publicación en el BOE.

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La fecha se adelanta así un día respecto al límite establecido por la Constitución, que situaba el plazo máximo en el 24 de diciembre, Nochebuena.

Durante la jornada del 23 de diciembre, los nuevos diputados y senadores jurarán o prometerán acatar la Constitución y elegirán a los presidentes y al resto de miembros de las Mesas del Congreso y del Senado.

Tras la constitución de las Cámaras, los grupos parlamentarios tendrán cinco días para registrarse. Posteriormente, el Rey mantendrá una ronda de contactos con sus representantes antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.