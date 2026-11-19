El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha estado marcado por los ataques cruzados, las acusaciones de corrupción y los reproches sobre la gestión del Gobierno. Mientras el líder del PP ha cuestionado duramente la trayectoria del presidente durante la legislatura, Sánchez ha reconocido errores, aunque ha defendido que España se encuentra en una situación mejor que cuando llegó a La Moncloa.

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Feijóo ha comenzado su intervención poniendo el foco en las declaraciones del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha calificado a Sánchez de "amoral" y "cínico". El líder popular ha utilizado estas palabras para cuestionar los acuerdos que permitieron la investidura del presidente y ha asegurado que la amnistía fue una muestra de que cambió la investidura por impunidad.

Durante su intervención, el presidente del PP también ha repasado los escándalos que, a su juicio, han marcado el mandato de Sánchez. Ha mencionado los casos relacionados con Koldo, Leire, Santos Cerdán, el hermano y la mujer del presidente, además de Zapatero y el fiscal general. También ha criticado la situación de la vivienda, la subida de precios, la presión fiscal, los accidentes ferroviarios y la inseguridad en los barrios.

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Por su parte, Sánchez ha reconocido que su Gobierno no ha sido perfecto y que ha cometido errores, especialmente por haber confiado en personas que no debía. Con estas palabras ha hecho referencia a los casos de corrupción que afectan a antiguos colaboradores de su entorno, entre ellos el exministro José Luis Ábalos.

El presidente también ha admitido que no ha conseguido resolver el problema de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y ha aludido a las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, que han dejado 115 fallecidos en 2026.

Pese a estos reconocimientos, Sánchez ha defendido su gestión y ha asegurado que España atraviesa una etapa de buenos resultados económicos, sociales y medioambientales. Además, ha reivindicado las políticas de su Ejecutivo y ha expresado su intención de continuar gobernando hasta 2030 para avanzar en justicia social, prosperidad y servicios públicos.

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