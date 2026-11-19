La visita este viernes a Salamanca del candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha originado una contraprogramación por parte de diferentes sindicatos, precisamente, para mostrar el rechazo “a la presencia de partidos de extrema derecha y discursos de odio en la ciudad”.

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Una concentración unitaria convocada a las 12:00 horas en la plaza de los Bandos, a la misma hora y a escasos metros del acto de Abascal, llevada a cabo por los sindicatos estudiantiles y colectivos de la ciudad: Partido Comunista de España en Salamanca (PCE), la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), el Frente de Estudiantes (FdE), la Asamblea de Inquilinas de Salamanca (AIS), el Sindicato de Estudiantes o la Asamblea Internacionalista.

La convocatoria busca “mostrar el rechazo a la presencia de partidos de extrema derecha y discursos de odio en la ciudad, que solo buscan dividir y enfrentar a la clase trabajadora en favor del mantenimiento del poder de oligarcas y capitalistas”.

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Aprovechando una convocatoria de prensa de Juventudes Socialistas este jueves en la propia Plaza Mayor, han sido preguntados sobre su opinión respecto a esta concentración.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Béjar, Jennifer del Pozo, ha defendido el derecho de los jóvenes a salir a la calle para expresar su rechazo a las ideas de esta formación y ha asegurado que "los jóvenes estamos en contra del fascismo".

Del Pozo ha señalado que los jóvenes de la ciudad salen a manifestarse para expresar "qué es lo que no quieren y lo que no van a permitir que se convierta en nuestro país", y ha precisado que la protesta no está dirigida contra Abascal como persona, sino contra las ideas que representa.

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Al ser preguntada directamente por el carácter antifascista de la convocatoria, la concejala ha afirmado que Vox representa, a su juicio, "la homofobia" y "el machismo", además de defender planteamientos que, en sus palabras, pertenecen a "momentos en el mundo y en la historia que no queremos volver a repetir".

"Tenemos derecho a salir y tenemos derecho a decir que no nos gusta y que no vamos a permitir que nuestro país vuelva a retroceder 50 años", ha añadido.