El Ayuntamiento de Salamanca avanza que la construcción de las 33 viviendas protegidas de alquiler en el Túnel de la Televisión arrancará en la primavera de 2027.

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El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo informó sobre esta actuación en el verano de 2025 como parte de la ampliación del parque de vivienda pública. Ahora, el consistorio notifica que el próximo martes tratará el proyecto de construcción, aunque ya ha adelantado la previsión que se tiene para su arranque y también para que estén acabadas, con la intención de que esto sea durante el verano de 2029.

Esta nueva promoción se integrará en el parque municipal de vivienda de alquiler, que en la actualidad está compuesto por 326 viviendas y contará con un presupuesto base de contratación de 8.081.279,76 euros y un plazo de ejecución de 27 meses.

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El edificio se levantará sobre una parcela de 1.895,62 metros cuadrados y estará compuesto por un total de 33 viviendas colaborativas: 30 tendrán dos dormitorios y 3 uno solo.

Las viviendas contarán además con un garaje de cuatro plantas para un total de 234 plazas para automóviles y motos.

Todas las viviendas y algunas plazas de aparcamiento estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. En la segunda planta se prevé un espacio colaborativo multiusos con terraza comunitaria y en planta baja se proyecta una amplia terraza de esparcimiento con mesas de cultivo y bancos, dando continuidad al nuevo parque con 128 huertos urbanos que se construirá próximamente en la parcela anexa hasta la estación de ferrocarril.