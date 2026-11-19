Salamanca ha acogido en la mañana de este jueves 19 de noviembre la II Jornada de Heridas Complejas, impulsada por la gerencia de Atención Primaria.

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El acto ha tenido lugar en el Palacio de Congresos bajo el lema “Liderando la prevención, transformando los cuidados”.

II Jornada De Heridas Complejas en Salamanca Durante la charla se han bordado aspectos clave de la práctica clínica como el uso racional de antimicrobianos y apósitos, el pie diabético, la prevención de lesiones por presión y el manejo de heridas en cooperación internacional.

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El evento ha contando con la asistencia de más de 300 profesionales.

De forma paralela, el hospital ha acogido la II Edición del Edición del Curso de Innovación en Salud del IBSAL, centrado en el lema que regía el encuentro: “Impulsando innovación con impacto en salud”.

II Edición Del Curso De Innovación En Salud Del Ibsal II En el acto inaugural ha participado la directora general de Planificación Sanitaria, Investigación e innovación, Sonia Martín Pérez; junto con la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, María Díez Campelo; y el director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Luis García Ortiz.