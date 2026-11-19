El Servicio de Cardiología del hospital de Salamanca recibirá por parte de la Junta de Castilla y León más de un millón de euros (1.252.350 euros) para el suministro de sistemas de implante de prótesis tricúspide transcatéter.

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El Consejo de Gobierno celebrado este jueves es el que ha dado luz verde a esta subvención para uso de pacientes con insuficiencia tricúspidea grave con riesgo alto por cirugía abierta.

Desde la Consejería de Sanidad indican que esta técnica "ofrece resultados óptimos a corto y largo plazo, con baja mortalidad y excelente durabilidad del implante".

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También se ha dado luz verde a un gasto de 990.000 euros para el suministro de válvulas aórticas transcatéter con destino a la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid destinarán 275.880 euros para el suministro, instalación y puesta en marcha de una sala de radiología digital telecomandada.

Por último, 287.980 euros serán para otra sala de radiología digital telecomandada, en este caso para el Complejo Asistencial Universitario de Zamora.