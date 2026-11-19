“Qué vivan las mujeres y qué vivan los pueblos”. Con estas palabras, David Mingo, presidente de la Diputación, ha iniciado el encuentro de 2.000 mujeres de 159 pueblos de Salamanca con motivo del Día de la Mujer Rural. Un acto que fue aplazado por la tragedia ferroviaria de Urda y que este jueves ha reivindicado el papel esencial de las mujeres en nuestros pueblos. El presidente de La Salina ha asegurado que ante la imagen que tenía ante sus ojos, “qué nos vengan a hablar de la España vaciada, no nos representa” y ha destacado que la fuerza y la vitalidad de las mujeres de los pueblos son “la España llena de vida, de ilusiones y de alegría”.

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Conduciendo el acto estaba la periodista Ana Hernández, que ha destacado la importancia de la mujer en los pueblos, como emprendedoras y como un elemento vital para fijar población. En el acto han participado cuatro mujeres “que representan diferentes ámbitos de la sociedad salmantina”. Han dado su testimonio las deportistas Silvia Domínguez y Carla Yañez, referentes en el baloncesto y la gimnasia rítmica; Silvia Carpe, emprendedora que ha apostado por desarrollar su proyecto empresarial en Alba de Tormes; y Toñi Rodríguez, periodista y ganadera, además de presidenta de ADEMUR, asociación que lleva 20 años reivindicando el papel trascendental de las mujeres rurales.

A partir de estas experiencias, el presidente de la Diputación ha insistido en la necesidad de superar los estereotipos que tradicionalmente han acompañado a la imagen de la mujer rural. “Vivir en un entorno rural no determina tu valor como mujer, en todo caso lo engrandece”, ha afirmado.

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David Mingo ha señalado que nacer, vivir o trabajar en municipios como Peñaparda, Vilvestre o La Fuente de San Esteban no supone ninguna limitación, sino que los prejuicios existentes deben ser superados. “La mujer rural es exactamente todo lo que quiere ser, ni más ni menos”, ha destacado.

Por último, el presidente ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el reconocimiento y la visibilidad de las mujeres rurales, recordando que son y han sido siempre una parte trascendental de los logros de nuestra sociedad a la vez que ha defendido que la construcción de un futuro mejor pasa por el trabajo conjunto de mujeres y hombres que comparten los valores del feminismo y la igualdad, como aliados en la transformación de sus entornos más cercanos.

El colofón a los actos instituciones del Día de la Mujer Rural en la provincia concluyó con una actuación musical a cargo del grupo salmantino Desbandados. El acto multitudinario ha contado también con la presencia de autoridades como el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo así como diputados y alcaldesas y concejalas de distintos pueblos.