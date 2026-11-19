El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo (FICCI-ON) extenderá su programación a diez municipios de la provincia de Salamanca a través de la iniciativa «Salamanca en corto: el XV FICCI-ON en los pueblos», durante la segunda quincena de noviembre y los primeros días de diciembre con una selección de cortometrajes proyectados en la sección oficial y que permitirá acercar el cine al medio rural y ampliar el acceso a propuestas cinematográficas que habitualmente tienen una distribución limitada fuera del circuito de festivales.

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Cabrerizos acogerá este viernes, día 20 la primera de las diez proyecciones previstas, cuya programación estará integrada por seis cortometrajes entre los que se encuentran algunos de los trabajos favoritos del público y varias de las obras reconocidas en el palmarés de esta edición. Los espectadores podrán disfrutar de Porta-te Bem, dirigido por Joana Alves; Faustino, de Germán Mairen; Cuando llega el frío, de María Salgado Gispert; Sí se enteran, de Beltrán Peralba; Conexiones inesperadas, de Óscar Toribio; y A Sparrow's Song, de Tobias Eckerlin.

Entre los trabajos premiados se proyectarán Sí se enteran, de Beltrán Peralba, que obtuvo el Premio del Público, el Premio EducaFICCI-ON y una mención especial de SIGNIS España. También fue reconocido Conexiones inesperadas, de Óscar Toribio, con el premio «¡Qué bello es vivir!», otorgado por CinemaNet, y A Sparrow's Song, de Tobias Eckerlin, que recibió el galardón a la Mejor Película de Animación.

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De esta manera, «Salamanca en corto» ofrece a los municipios participantes la oportunidad de disfrutar de una muestra representativa de la calidad y diversidad de la programación del FICCI-ON, acercando al público trabajos de ficción y animación que han destacado durante el festival.

Organizado por la Asociación Kinema Siete y financiado por la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, además del apoyo de otras entidades colaboradoras, el FICCI-ON impulsa esta iniciativa con la colaboración de los ayuntamientos participantes.

Hasta el momento, se han confirmado seis de los diez municipios que formarán parte de «Salamanca en corto», cuyas proyecciones tendrán lugar en las siguientes fechas:

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• Viernes 20 de noviembre – Cabrerizos. A las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento.

• Viernes 27 de noviembre – Monleras. A las 22:00 horas, en el Centro Viejo.

• Jueves 3 de diciembre – Vitigudino. A las 18:00 horas, en el Cine.

• Viernes 4 de diciembre – San Felices de los Gallegos. A las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura.

• Viernes 4 de diciembre – Sancti-Spíritus. A las 19:00 horas, en el Centro Cultural.

• Domingo 6 de diciembre – El Cabaco. A las 19:00 horas, en las Antiguas Escuelas.