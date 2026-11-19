Juventudes Socialistas ha situado la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda como algunos de los principales retos para los jóvenes de Salamanca durante un acto celebrado con motivo de la campaña electoral de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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El encuentro ha contado con las intervenciones del secretario general de Juventudes Socialistas de Salamanca, Sergio Maqueda; la concejala del Ayuntamiento de Béjar, Jennifer del Pozo, y el secretario de Organización Federal de JSE, Roberto Osorno; acompañados por el cabeza de lista al Senado, Carlos Fernández Chanca.

Maqueda ha comenzado poniendo el foco en el acceso a la cultura y el deporte, destacando el nuevo bono deportivo anunciado por Pedro Sánchez para jóvenes de entre 18 y 25 años, que permitirá facilitar el acceso a gimnasios y otras actividades deportivas. También ha defendido el bono cultural joven, en vigor durante la presente legislatura, dotado con 400 euros para los jóvenes de 18 años, que pueden destinar a cine, conciertos, libros y otras propuestas culturales durante los siguientes doce meses.

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Carlos Chanca, Sergio Maqueda Y Jennifer Del Pozo Por su parte, Jennifer del Pozo ha centrado su intervención en las dificultades para acceder a una vivienda y poder emanciparse. La concejala ha reclamado un mayor parque público de viviendas y políticas de rehabilitación tanto en Salamanca capital como en el conjunto de la provincia.

En este sentido, ha puesto como ejemplo Béjar y Peñaranda de Bracamonte, donde ha situado entre los 150.000 y los 200.000 euros el precio de algunas viviendas, frente a unos salarios que, según ha indicado, se encuentran entre los 1.100 y los 1.300 euros.

"Necesitamos empleo, pero necesitamos tener un lugar donde quedarnos y donde vivir", ha defendido Del Pozo, que ha criticado que muchos jóvenes tengan que continuar viviendo con sus padres pese a trabajar, incluso en varios empleos, y estudiar al mismo tiempo.

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Cuatro pilares para la emancipación El secretario de Organización Federal de Juventudes Socialistas, Roberto Osorno, ha desarrollado las propuestas de la organización en torno a cuatro pilares: vivienda, empleo, servicios públicos y cultura.

En materia residencial, ha destacado el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros, y el bono de alquiler juvenil. Sobre esta última ayuda, Roberto Osorno ha asegurado que, si los jóvenes de la provincia todavía no la han cobrado, es porque la Junta de Castilla y León está "poniendo todas las trabas posibles que puede y estirando los plazos al máximo" para que puedan recibirla.

En cuanto al empleo, ha defendido la reforma laboral y la subida del salario mínimo como medidas que han contribuido a mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes. En este sentido, ha recordado que hace ocho años la tasa de paro juvenil en España se acercaba al 50 %, mientras que ahora, según ha señalado, el país cuenta con más de 22 millones de personas trabajando.