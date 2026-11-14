Cae una red de ciberdelincuencia que utilizaba TikTok para reclutar "mulas" bancarias

La Guardia Civil ha desarticulado la operación 'Black-Account' en Granada y Almería con dos detenidos y un investigado, logrando identificar a 162 víctimas y recuperar 38.000 euros tras un año de pesquisas del EDITE. La trama utilizaba TikTok para captar personas a cambio de 100 euros, a quienes convencían para abrir cuentas bancarias y entregarles las claves de acceso.