España se plantea cerrar TikTok tras detectar más de mil vídeos de abuso sexual infantil

El Gobierno contempla la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en España tras las denuncias por la presencia de vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma. El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos y adopte las medidas necesarias para proteger a los menores afectados.

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La iniciativa llega después de que Maldita.es publicara una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material explícito de abuso sexual infantil. De ellos, la organización denunció una muestra de 50 vídeos que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según los datos de la investigación, TikTok únicamente eliminó cinco de los 50 vídeos denunciados, apenas el 10% del total. Otros 13 fueron bloqueados exclusivamente para su visualización desde España, mientras que en el 6% de los casos la plataforma no ofreció respuesta.

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En el 58% restante, TikTok consideró que los contenidos no incumplían ni la legislación ni sus propias normas. Sin embargo, más de la mitad de estos vídeos acabaron siendo retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias. Además, el 38% de las cuentas señaladas continuaba activo una vez transcurrido ese plazo.

Sira Rego pide una reunión urgente con TikTok Ante la gravedad de los hechos, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para exigir explicaciones sobre lo ocurrido y conocer las medidas adoptadas por la compañía, así como las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de niños y adolescentes.

Desde el Ministerio consideran que los hechos documentados por Maldita.es requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en España como en el ámbito europeo.

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