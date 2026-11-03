Óscar Puente comunicó a Sánchez su decisión de dimitir minutos antes de anunciarla y renuncia a liderar la lista del PSOE por Valladolid

Óscar Puente comunicó a Pedro Sánchez su decisión de abandonar el Ministerio de Transportes apenas unos minutos antes de anunciarla públicamente en el Congreso de los Diputados. Además, el ministro tampoco encabezará la candidatura del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

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Así lo ha explicado el propio Puente a preguntas de los periodistas al término de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, donde ha ofrecido información sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El titular de Transportes ha esperado hasta su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para hacer públicas ambas decisiones. Hasta ese momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya conocía su intención de abandonar el Ejecutivo, aunque el anuncio oficial se ha producido poco después.

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La renuncia a encabezar la lista socialista por Valladolid supone también un cambio en los planes electorales del PSOE de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Puente había confirmado anteriormente su intención de repetir como número uno de la candidatura por su provincia.