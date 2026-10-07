Muere Maricarmen tras permanecer hospitalizada desde su desahucio del pasado 23 de septiembre

Maricarmen ha fallecido este martes después de permanecer hospitalizada desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de la vivienda en la que residía. Así lo ha comunicado el Sindicato de Inquilinas, que ha lamentado públicamente su muerte.

Publicidad Publicidad

El desahucio de Maricarmen desencadenó en las últimas semanas una fuerte movilización en torno al derecho a la vivienda, con protestas y concentraciones para reclamar una solución que permitiera su regreso a la vivienda.

Según recuerda el sindicato, finalmente se alcanzó un acuerdo que habría permitido a Maricarmen volver a su casa. Sin embargo, la organización considera que esta solución llegó "demasiado tarde", después de un proceso que califica de "torturante".

Publicidad Publicidad

Su caso se convirtió así en uno de los símbolos de las movilizaciones por el derecho a la vivienda de las últimas semanas. El Sindicato de Inquilinas destaca en su comunicado las manifestaciones, acampadas y otras acciones desarrolladas tras su desahucio, así como el impacto que, a su juicio, ha tenido el caso en el debate político y social sobre el acceso a la vivienda.

Tras conocer su fallecimiento, el sindicato ha reivindicado el legado de Maricarmen y ha recordado una de las frases que, según señalan, repetía durante su lucha por conservar su vivienda: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".

"Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste", señala el comunicado difundido este martes.

Publicidad Publicidad