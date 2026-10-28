Alba de Tormes programa una jornada para recoger basura voluntariamente en el parque de la Dehesa

El Ayuntamiento de Alba de Tormes programa para el sábado 7 de noviembre una jornada para recoger basura voluntariamente en el parque de la Dehesa.

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Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Libera, para "concienciar sobre el cuidado del patrimonio natural siguiendo la senda del Camino de las Aceñas".

A las personas que participen en esta actividad se les explicará que tendrán que realizar un recorrido por el sendero en el que se pondrán en valor los recursos naturales a la vez que se retirarán y clasificarán los residuos que se vayan encontrando.

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Manuel Juanes, concejal de Medio Ambiente de Alba de Tormes, insiste en la necesidad del

compromiso colectivo: "De nada sirve la inversión económica realizada en estos años para mejorar el entorno si no lo cuidamos entre todos. Mantener un camino como este limpio es una tarea compartida y la mejor forma de proteger el trabajo hecho".

Por su parte, la alcaldesa Concepción Miguélez subraya que "es fundamental concienciar a la ciudadanía de la importancia de cuidar nuestro patrimonio natural. Espacios como el Camino de las Aceñas son un tesoro de nuestro municipio que debemos proteger para las generaciones futuras".

La actividad dará comienzo a las diez de la mañana y requiere de inscripción previa para participar hasta el viernes 6 de noviembre en el ayuntamiento o enviando un correo a

medioambiente@villaalbadetorme s.com.