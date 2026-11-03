Horcajo Medianero acoge las IV Jornadas Técnicas "Dehesas con futuro"

Los Grupos de Acción Local ADRECAG (Asociación para el Desarrollo de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo), ADEZOS (Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino) y ADECOCIR (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo) organizan una nueva jornada técnica dentro del cuarto ciclo “Dehesas con Futuro”, que busca poner en valor este ecosistema singular y promover su conservación y aprovechamiento sostenible.

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El encuentro se celebrará el 6 de noviembre en la Finca de Valverde, en Horcajo Medianero, situada en la carretera Alba-Piedrahíta (C-510), en horario de 9:45 a 13:45 horas. Es abierto y gratuito.

Durante la mañana se abordarán cuestiones como las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y la ganadería de precisión, la gestión holística de la dehesa, la comercialización directa y las posibilidades de uso turístico y ambiental. El programa también analizará el papel de la inteligencia artificial y la gobernanza del dato en la ganadería extensiva.

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Tras la apertura e inauguración, prevista a las 9:45 horas, Javier Plaza, profesor ayudante doctor y subdirector del Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural (CEADIR) de la Universidad de Salamanca, impartirá a las 10:00 horas la ponencia “Nuevas tecnologías en la dehesa: agricultura y ganadería de precisión”. A las 10:45 horas, Enrique Vega, gestor de la Finca Casablanca (Cáceres), intervendrá sobre “Gestión holística de la dehesa y comercialización directa”.

Después de una pausa para el café a las 11:30 horas, María Teresa Pérez, gestora de la Dehesa LIDENEX (Cáceres), presentará a las 12:00 horas la ponencia “Gestión de la dehesa para uso turístico y ambiental”. A continuación, a las 12:45 horas, Ana Belén Gil, profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Salamanca, abordará “Dehesa inteligente, ganadero dueño de sus datos: IA y gobernanza del dato en la ganadería extensiva”.

A las 13:30 horas se procederá al sorteo de batefuegos entre los asistentes, una iniciativa destinada a fomentar la prevención y la implicación ciudadana frente a los incendios rurales.

La clausura de la jornada está prevista a las 13:45 horas, seguida de una visita a la Finca de Valverde.

Este proyecto cuenta con la financiación de la Diputación de Salamanca, dentro del convenio de colaboración con los Grupos de Acción Local de la provincia.

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