La villa ducal de Alba de Tormes conmemora el sábado, 28 de noviembre, la Batalla de Alba de Tormes con visitas guiadas temáticas gratuitas en el Castillo de los Duques de Alba y ruta por los sitios napoleónicos así como estreno de su app relacionada con esta temática.

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La jornada recuerda el 28 de noviembre de 1809, cuando el Ejército del Duque del Parque, vencedor en Tamames un mes antes, sufrió una dura derrota ante la caballería del general Kellermann. Sin embargo, la infantería española de Vanguardia y tres batallones de la 2ª División —aislados, sin caballería ni artillería— formaron en cuadro en un altozano, rechazaron varias cargas francesas y cruzaron el puente para salvarse, en una acción heroica.

Además de este día, Alba de Tormes cuenta con importantes efemérides señaladas en el calendario de la Guerra de la Independencia.

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Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes ha informado que el sábado, a las 11:00, 12:00 y a las 13:00 horas, el equipo de la oficina de turismo realizará visitas guiadas en el Castillo de los Duques de Alba para dar a conocer estos hechos y como el castillo fue protagonista destacado.

Por la tarde, a las 16:30 horas tendrá lugar la ruta guiada a pie por los sitios napoleónicos de la Villa Ducal de la mano del experto Miguel Ángel Martín Mas. El punto de partida será la denominada Puerta del Río.

La ruta vespertina permitirá también presentar la app «Alba Napoleónica» para recorrer la villa por libre

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Martín Mas ha asesorado al Consistorio en esta ruta digital y en la creación de El Torreón de las Batallas, abierto en 2023 con dioramas, maquetas y paneles con dibujos exclusivos del ilustrador Morán.

Estos proyectos cuentan con fondos NextGenerationEU, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria y Turismo.