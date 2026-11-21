Santa Teresa de Jesús volverá a salir en procesión antes de que acabe 2026, un solo día como excepción por el III centenario de la canonización del santo carmelita descalzo.

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Saldrá acompañando a San Juan de la Cruz en procesión extraordinaria el 27 de diciembre por las calles de Alba de Tormes, rompiendo la habitualidad de la salida de la Santa dos veces al año: el 27 de agosto, con motivo de la fiesta de la Transverberación del Corazón de Santa Teresa de Jesús, y el 15 de octubre.

La celebración de este evento extraordinario ya se espera con ansía en la villa y coincidirá con el día exacto en que se cumplen trescientos años de la canonización del místico y doctor de la Iglesia, acontecimiento que tuvo lugar el 27 de diciembre de 1726.

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El objetivo es rendir homenaje a una de las grandes figuras de la espiritualidad cristiana y recordar los profundos vínculos históricos y espirituales que unen a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, protagonistas de la reforma del Carmelo Descalzo.

La escultura de San Juan de la Cruz fue realizada por Alejandro López en 2022 y permitirá contemplar la imagen del santo en un contexto de especial significado religioso y devocional.

La procesión contará con la participación de la Banda de Música de Alba de Tormes.

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Horario de los actos Los actos de este día comenzarán a las 11:00 horas, con la celebración de la Santa Misa en la iglesia de San Juan de la Cruz. A las 12:00 horas se ofrecerá una visita guiada gratuita a la exposición "San Juan de la Cruz: Esperanza de alto vuelo".

A las 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, con la participación musical de la Capilla Vocal Harmonía de Salamanca.

Durante la jornada también se expondrá la bula original de la canonización de San Juan de la Cruz, conservada en el archivo de la Curia General del Carmelo Descalzo en Roma.

La procesión extraordinaria será uno de los momentos culminantes de la jornada y de las celebraciones desarrolladas durante 2026 con motivo del III centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y del I centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia, en 1926.