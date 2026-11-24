Ciudad Rodrigo ha presentado algunas de las novedades de una Navidad que esperan sea única e inolvidable. El alcalde de la localidad ha recordado a todos que hasta el día 30 se puede votar para que Ciudad Rodrigo pase a la siguiente fase del concurso Ferrero Rocher. Un certamen que pondrá el foco en una Navidad que desde hace años se cuida, pero que con el certamen se ha mimado especialmente.

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Tanto es así que el alcalde ha anunciado más iluminación y decoración para este año. El encendido navideño tendrá lugar el día 4 de diciembre a las 20.00 horas de la tarde con un acto especial y divertido que contará con música y muchas sorpresas.

La edil Paola Martín ha detallado las actividades que incluyen fuegos artificiales para el día 5 de diciembre, una fecha que atrae a numerosos vecinos y visitantes a la localidad y que el puente también acoge el mercado navideño de este año.

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Animación en las calles, decoración especial, más luces navideñas en puntos estratégicos y no podía faltar el sorteo de un coche entre todos los que compren en el comercio local de la ciudad. El concurso de decoración navideña, actividades para los más pequeños con carrusel, pintacaras, casa de Papá Noel, de los juguetes, así como una ludoteca infantil y cuentacuentos con el actor Sergio Cardoso son algunas de las actividades para los niños.