(2-0) El Salamanca CF UDS paga cara su fragilidad defensiva en Tordesillas

El Salamanca CF UDS perdió por 2-0 en Las Salinas ante el Atlético Tordesillas. Los charros pagaron cara su falta de efectividad en las dos áreas y se mostraron muy enfadados por el arbitraje, que anuló un gol completamente legal a William en el descuento de la primera mitad.

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El once titular de Muniain estuvo formado por Unai Ayala en la portería; Murua, Imanol Torre, Levrand y Sergio Rivas en defensa; Eguaras, Cristeto y Alsua en la medular; y con Óscar León, William y Vicandi en ataque.

El primer tiempo tuvo poco ritmo. De hecho, tuvo dos parones por indisposiciones en la grada. Lo más destacado, un remate de Levrand en una falta de Cristeto y una parada de Unai Ayala.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, el Salamanca CF UDS anotaba un gol que era anulado de forma incomprensible por el colegiado. Óscar León pisa línea de fondo y su centro lo remata de cabeza a la red de forma impecable William. Con los charros festejando, el colegiado señaló una falta inexistente del atacante sobre un zaguero local y no dio validez al tanto.

En la segunda mitad, el Atlético Tordesillas se adelantaba a los ocho minutos con un disparo de David López (1-0). En desventaja en el marcador y con media hora por delante, Muniain agitó el árbol con la entrada de Kelechi, Barriga y Urki al campo y el Salamanca CF UDS comenzó a pisar con asiduidad el área vallisoletana.

En plena oleada charra, el Tordesillas pudo sentenciar con un penalti. Torres, desde los once metros, lanzaba por encima del travesaño y perdía la oportunidad del 2-0. Pero, en el tiempo de descuento, el equipo vallisoletano mataba el partido con el 2-0 final de Samu.