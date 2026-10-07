Marc Prat, baja entre 4 y 5 meses para el Salamanca CF UDS

Malas noticias para Marc Prat. El delantero del Salamanca CF UDS tendrá que ser operado en los próximos días debido a una lesión en su tobillo derecho y se perderá entre 4 y 5 meses de temporada.

“El jugador viene arrastrando desde hace varias semanas molestias en el seno del tarso, asociadas a un cuadro de sinovitis y edema óseo, derivado de la inestabilidad crónica provocada por una lesión previa de los ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneocalcáneo. Tras una primera fase de tratamiento conservador y ante la reaparición de las molestias, jugador y servicios médicos han decidido optar finalmente por el tratamiento quirúrgico para abordar la lesión”, explican desde el club charro.