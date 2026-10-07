Marc Prat, baja entre 4 y 5 meses para el Salamanca CF UDS

Malas noticias para Marc Prat. El delantero del Salamanca CF UDS tendrá que ser operado en los próximos días debido a una lesión en su tobillo derecho y se perderá entre 4 y 5 meses de temporada.
“El jugador viene arrastrando desde hace varias semanas molestias en el seno del tarso, asociadas a un cuadro de sinovitis y edema óseo, derivado de la inestabilidad crónica provocada por una lesión previa de los ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneocalcáneo. Tras una primera fase de tratamiento conservador y ante la reaparición de las molestias, jugador y servicios médicos han decidido optar finalmente por el tratamiento quirúrgico para abordar la lesión”, explican desde el club charro.
Por lo tanto, el técnico Iker Muniain se queda con solo dos delanteros para la gran parte de la temporada. Vicandi y Kelechi tendrán que tomar las riendas del gol en el Salamanca CF UDS.