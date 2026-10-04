La derrota en Tordesillas saca al Salamanca CF UDS de los puestos de playoff

El Salamanca CF UDS cayó por 2-0 en Tordesillas y sale de los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Los charros caen a la sexta plaza de la clasificación con nueve puntos y se verán las caras la próxima jornada con la UD San Sebastián de los Reyes.
El Atlético de Madrid C marcha líder con 12 puntos de 15 posibles y el Numancia se encuentra a un punto. Con diez puntos en la tabla están el Sanse y el Conquense y cierra la zona de playoff el filial del Valladolid con nueve.
La próxima jornada, el Salamanca CF UDS alzará el telón de la sexta fecha con el duelo ante la UD San Sebastián de los Reyes. El encuentro se jugará a las 20 horas del sábado en el estadio Helmántico.