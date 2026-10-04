La derrota en Tordesillas saca al Salamanca CF UDS de los puestos de playoff

El Salamanca CF UDS cayó por 2-0 en Tordesillas y sale de los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Los charros caen a la sexta plaza de la clasificación con nueve puntos y se verán las caras la próxima jornada con la UD San Sebastián de los Reyes.

Publicidad Publicidad

El Atlético de Madrid C marcha líder con 12 puntos de 15 posibles y el Numancia se encuentra a un punto. Con diez puntos en la tabla están el Sanse y el Conquense y cierra la zona de playoff el filial del Valladolid con nueve.