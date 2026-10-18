Desde este domingo las empresas ya deben usar el prefijo 400 en todas las llamadas comerciales para ser identificadas

Todas las llamadas comerciales deben de aparecen ya en los teléfonos móviles con el prefijo 400.

Publicidad Publicidad

Esta obligación que deriva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela aprobada por las Cortes Generales y publicada en el BOE, entró en vigor este pasado sábado, de manera que si este domingo 18 de octubre recibes una llamada comercial tendrías que identificarla ya por su prefijo 400.

Además, según recoge la Agencia Europa Press, los operadores de telefonía bloquearán llamadas teniendo en cuenta determinados patrones de tráfico telefónico que permiten llegar a la conclusión de que se trata de llamadas comerciales, como por ejemplo un volumen muy elevado de llamadas.

Publicidad Publicidad

Los números 400 serán unidireccionales, por lo que los usuarios sólo podrán recibir llamadas y no emitirlas.