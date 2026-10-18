Cuatro nuevos proyectos dan luz al coworking del Tormes+ que alcanza ya las 40 personas en sus instalaciones

El espacio de coworking del Centro Tormes+, titularidad del Ayuntamiento de Salamanca, suma ya cuatro nuevos proyectos que arrojan luz a su trabajo empresarial.
Desde el consistorio notifican que ya se alcanzan las 40 personas trabajando en sus instalaciones y que el coworking municipal acoge ya a 15 empresas, proyectos y entidades.
Sobre los nuevos proyectos expresan que comparten espacio con un grupo de empresas en el que la inteligencia artificial tiene mucho peso, indicando que hay plataformas variadas que se encargan de desarrollar softwares y soluciones de IA a medida para sectores estratégicos, como por ejemplo para productores del sector gourmet.
Los nuevos proyectos se centran en digitalización a través del uso de la IA, la tecnología en las explotaciones ganaderas y como herramienta educativa, creativa y de inclusión para niños y adolescentes de 3 a 16 años; también hay otro proyecto dedicado a la predicción meteorológica con drones para parques eólicos.
El Ayuntamiento de Salamanca destaca también otros proyectos que se están desarrollando en la ciudad, que ofrecen servicios digitales a pequeños negocios y autónomos para que den el paso a la digitalización; la creación de una plataforma digital que simplifica los trámites burocráticos de agricultores, ganaderos y pescadores para que les cueste menos tiempo y cometan menos errores; así como otros proyectos que acompañna a estudiantes chinos que quieren estudiar en España; o el trabajo en el prototipo de una patente propia, un sistema que sella los accesos a los inmuebles para evitar que entre agua en caso de inundación