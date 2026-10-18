Cuatro nuevos proyectos dan luz al coworking del Tormes+ que alcanza ya las 40 personas en sus instalaciones

El espacio de coworking del Centro Tormes+, titularidad del Ayuntamiento de Salamanca, suma ya cuatro nuevos proyectos que arrojan luz a su trabajo empresarial.

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Desde el consistorio notifican que ya se alcanzan las 40 personas trabajando en sus instalaciones y que el coworking municipal acoge ya a 15 empresas, proyectos y entidades.

Sobre los nuevos proyectos expresan que comparten espacio con un grupo de empresas en el que la inteligencia artificial tiene mucho peso, indicando que hay plataformas variadas que se encargan de desarrollar softwares y soluciones de IA a medida para sectores estratégicos, como por ejemplo para productores del sector gourmet.

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Los nuevos proyectos se centran en digitalización a través del uso de la IA, la tecnología en las explotaciones ganaderas y como herramienta educativa, creativa y de inclusión para niños y adolescentes de 3 a 16 años; también hay otro proyecto dedicado a la predicción meteorológica con drones para parques eólicos.