La Junta anuncia nuevas ayudas para los alumnos que sigan con sus estudios postobligatorios tras superar la ESO

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León anuncia nuevas ayudas para incentivar el estudio entre los jóvenes. En esta ocasión la ayuda es para aquellos que decidan continuar con sus estudios postobligatorios una vez que hayan superado la educación obligatoria y lo hagan en centros de Castilla y León durante el curso actual.

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Los principales beneficiados serán aquellos que demuestren una situación socioeconómica más desfavorable. Para ello, la Junta ha dividido la ayuda en una fija que parte de los 50 a los 125 euros y que va a depender de la nota media del estudiante. Por otro lado, subraya una ayuda variable que se determinará según el porcentaje del umbral máximo de renta familiar fijado en la convocatoria, y su importe oscila entre 200 y 450 euros. La ayuda fija por residencia asciende a 1.600 euros.

En el caso de la ayuda que depende de la nota, Educación lo ha estructurado de la siguiente forma: 125 euros con 9,5 o más; 100 euros entre 9 y 9,49; 75 euros entre 8,5 y 8,99; y 50 euros entre 8 y 8,49.

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La convocatoria incluye las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional; las de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en modalidad presencial, semipresencial o a distancia; las Enseñanzas Deportivas conducentes a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior; y las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, tanto de grado medio como de grado superior.

A estas ayudan podrán acceder aquellos que no puedan hacerlo en la del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para los mismos estudios durante el curso 2026-2027.

Las solicitudes se podrán cumplimentar a través de la aplicación informática del Portal de Educación a partir del 21 de octubre y hasta el 18 de noviembre inclusive.