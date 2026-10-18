En Unionistas temen una posible rotura fibrilar de De la Nava

"A perro flaco, todo son pulgas", es uno de los numerosos refranes españoles y se adapta perfectamente a la situación actual de Unionistas.

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En la segunda parte en A Malata, De la Nava se llevaba la mano a la parte posterior del muslo y pedía el cambio. En el club reconocen su preocupación porque el '10' se haya roto y se pierde varios partidos. "Me he roto", fue la frase del salmantino a varios miembros del club al término del choque.

La situación en ataque es crítica: con Dani González lesionado de gravedad, con Pau Ferrer regresando de lesión y ahora con De la Nava prácticamente fuera de combate.

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