(1-0) Unionistas llega media hora tarde al partido y lo paga caro ante el Racing Ferrol

Derrota de Unionistas. Justa y corta. Los charros salieron media hora tarde al partido en A Malata y perdieron ante el Racing Ferrol por 1-0. Fue tan malo el partido de Unionistas que ni siquiera tiró entre los tres palos en los 94 minutos.

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El once titular de Unionistas estaba formado por Daza en portería; Morer, Caballo, Gorka Rivera y Mikel Serrano en defensa; Arnau, Marcelo y Gonzalo Pastor en la medular; y Álvaro Gómez, Hugo de Bustos y De la Nava como jugadores más adelantados.

El Racing Ferrol inició el partido en el minuto 1; Unionistas, en el minuto 30. Por entonces, los locales ya ganaban 1-0 con un trallazo de Roberto Arroyo en una posición discutida. Lo que no puede discutirse fue el monólogo absoluto de los verdes en la primera media hora.

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Cuando Unionistas quiso comparecer, ya perdía 1-0. Un pequeño arreón con un disparo en semifallo de De la Nava y una arrancada de Hugo de Bustos por la izquierda fue la pírrica iniciativa unionista en ataque en la primera mitad.

El arranque de la segunda mitad volvió a dejar en evidencia a Unionistas. El Racing Ferrol pudo sentenciar el choque con varias acciones ofensivas. Roberto Arroyo soltó un tremendo zapatazo que se fue alto por poco y, acto seguido, fue Saúl el que rondó el tanto con otro potente chut.

A la hora de partido, Javi Medina metió a Luis Alcalde por Gonzalo Pastor. Con veinte minutos por jugarse, De la Nava se llevaba la mano a la parte posterior de su pierna y se retiraba lesionado. Otro problema más para un maltrecho equipo en su parte ofensiva.

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