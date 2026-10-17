Primera derrota de la temporada para Unionistas en División de Honor

Primera derrota de Unionistas en División de Honor esta temporada. Los charros cayeron por 1-0 en casa del Danok Bat en la sexta jornada de la competición.

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El equipo dirigido por David Gallego vio cómo le anulaban un tanto en el minuto 40 de la primera mitad a Iván Casado. Y tres minutos después, el colegiado señaló un penalti a favor del Danok Bat que hizo que los vascos se adelantasen en el tanteador.

En la segunda mitad, Unionistas buscó el tanto del empate. Sin embargo, el equipo charro no tuvo la puntería necesaria para marcar y se queda de vacío por primera vez esta temporada.