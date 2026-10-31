La UD Santa Marta derrota al filial del Salamanca CF UDS en Tercera RFEF

La Unión Deportiva Santa Marta se impuso por 0-2 en Las Pistas al filial del Salamanca CF UDS. El partido estuvo marcado por la expulsión del local Manu Vigo en el minuto 10 de partido. Los tormesinos se adelantaron a los veinticinco minutos por medio de Miguel Velázquez y Garrido sentenciaba en la seguna mitad.
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Unionistas B cayó por 2-1 en Los Dominicos ante La Virgen del Camino. Los charros se adelantaron con un tanto de Joel Gómez mediada la primera mitad, pero los leoneses remontaban en la segunda parte y dejan a Unionistas B en una posición complicada en la tabla.